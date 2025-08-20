Угроза атак беспилотников изменила культурную и общественную жизнь в российских регионах: власти отменяют фестивали, концерты и спортивные события, ограничивают работу парков и торговых центров, а организаторы в спешке переносят мероприятия в другие города. Под ударом оказались не только приграничные территории, но и регионы, находящиеся в глубине страны – от Белгорода и Курска до Калужской области и Удмуртии. Радио Свобода рассказывает, какие мероприятия в России были отменены этим летом на фоне атак дронов.

Приграничные и южные регионы России

Граничащие с Украиной российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников, из-за чего власти не только отменяли все массовые мероприятия, но и ограничивали работу общественных мест. Так, в Белгороде после масштабной атаки дронов, которая произошла 14 августа, учреждениям общественного питания на несколько дней запретили обслуживание на открытых площадках, также были закрыты крупные торговые центры. Кроме того, на двое суток закрыли парки, скверы, пляжи и другие места массового скопления людей.

В Курске в этот же период в целях безопасности отменили несколько мероприятий: власти закрыли площадку фестиваля "Лето на Полугоре", отменили концерты и праздничные события, включая "День образования" и юбилейный слет замещающих семей "#СЕМЬЯ46" – в этом мероприятии, как сообщается, планировал принять участие врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Все массовые мероприятия отменяли и в Краснодарском крае, в частности, после атаки беспилотников на Славянский район 8 и 9 августа – тогда были отменены "Большие семейные выходные" и спортивные соревнования. Во всем регионе почти двое суток действовал режим беспилотной опасности – Минобороны России отчиталось, что за этот период над Краснодарским краем сбили 84 дрона.

После атак беспилотников певец Navai отменил все свои концерты на юге России, пишет Телеграм-канал Mash. С 15 по 18 августа он должен был выступить в Сочи, Геленджике, Краснодаре и Ростове-на-Дону. По данным Mash, певец принял это решение после атаки беспилотников на Сочи, где тогда выступал рэпер Akon – утверждается, что охрана попросила его укрыться в ванной комнате апартаментов во время воздушной тревоги. Концерт в итоге состоялся.

Фестиваль Signal

Фестиваль электронной музыки Signal, который проходит с 2017 года в арт-парке "Никола-Ленивец" в Калужской области, в этот раз был перенесен в Москву. Он был запланирован на 14-18 августа, однако незадолго до начала стало известно, что местные власти в Калужской области отказались его согласовать. Причиной назвали "потенциальные риски, связанные с использованием беспилотных летательных аппаратов".

Организаторы мероприятия рассказали, что официального запрета они так и не получили, однако 8 августа администрация сельского поселения, на территории которого находится арт-парк, уведомила их "о нецелесообразности проведения фестиваля". "В сложившихся условиях реализация проекта в Никола-Ленивце стала невозможной", – заявили организаторы мероприятия. В итоге было решено перенести фестиваль в Москву, где он прошел на разных площадках.

При этом в "Никола-Ленивце" этим летом прошли другие массовые мероприятия: фестиваль ландшафтных арт-объектов "Архстояние", фестиваль современного искусства "Архстояние Детское", более пяти тысяч спортсменов приняли участие в фестивале Sport-Marafon Fest. Кроме того, в августе в Калужской области прошел военно-исторический фестиваль "Великое стояние на реке Угре 1480 года", а в июле недалеко от деревни Рыляки несколько дней проходил фестиваль авторской анимации "Бессонница".

Форум "Армия-2025"

В этом году Минобороны России впервые с начала войны в Украине отменило форум "Армия-2025", который с 2015 года проходил в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке. Изначально мероприятие длилось неделю, но в 2024 году его сократили до трех дней.

В этот раз форум был запланирован на 11-14 августа и должен был пройти в закрытом режиме. Организатор мероприятия заявил о его переносе на более поздний срок, однако точные даты на назвал. Причину отмены форума организатор также не раскрыл.

Первой возможной причиной аналитики расследовательской группы Conflict Intelligence Team назвали угрозу ударов дронов. Этим летом украинские беспилотники все активнее наносят удары по российским нефтегазовым, военным и логистическим объектам, находящихся в том числе гораздо дальше Кубинки.

Татарстан

В Елабужском районе Татарстана, где находится производство российских ударных дронов, в середине июля отменили все запланированные массовые мероприятия. Глава муниципалитета Рустем Нуриев заявил, что украинские беспилотники пытаются проникнуть на территорию района "практически ежедневно".

Ранее этим летом в Елабуге из соображений безопасности отменили международный музыкальный фестиваль Бориса Березовского "Летние вечера в Елабуге" и Всероссийскую Спасскую ярмарку – эти мероприятия власти решили перенести на следующий год.

В Елабужском районе находится особая экономическая зона "Алабуга", где после российского вторжения в Украину было организовано производство иранских дронов Shahed, принятых в России на вооружение под названием "Герань-2". Несмотря на то, что завод находится на расстоянии более тысячи километров от Украины, он не раз подвергался ударам украинских беспилотников. Последняя атака произошла 15 июня – тогда погибли два человека, еще больше десяти пострадали.

Удмуртия

В начале июля власти Ижевска отменили все массовые мероприятия после атаки беспилотников на местное предприятие. Украинская сторона заявила, что атаке подвергся Ижевский электромеханический завод "Купол" – один из производителей зенитно-ракетных комплексов "Тор" и ударных дронов "Гарпия-А1". Источник Украинской службы Би-би-си в Службе безопасности Украины заявил, что расстояние до цели составило более 1300 километров. В результате этой атаки три человека погибли, еще 35 получили ранения.

После этого местные власти отменили посвященные Дню ветерана боевых действий автопробег, концерт в Летнем саду имени Максима Горького и световую инсталляция на светомузыкальном фонтане, а также митинг-концерт по случаю пятилетия присвоения Ижевску звания "Город трудовой доблести".