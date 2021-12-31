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Навальный, "ёршик Путина", Нобелевская и "Мемориал". 2021 – #Елкин год
18 минут(ы) назад
События 2021 года глазами карикатуриста
1
"Я прилетел сюда. И могу сказать, что я абсолютно счастлив", –
заявил
Алексей Навальный 17
января
, вернувшись после лечения из Германии в Россию.
535 тысяч человек следили
на сайте FlightRadar за тем, как самолет, в котором летел политик, разворачивают из Внукова в Шереметьево. А через два дня после ареста Навального в аэропорту вышло одно из самых громких расследований признанного теперь в России экстремистским Фонда борьбы с коррупцией – о
"Дворце Путина"
. Заключение Навального под стражу и последующие судебные процессы вызвали массовые протесты в России. В общей сложности на
акциях в его защиту
было задержано более 1600 человек.
2
2
февраля
суд в Москве
рассмотрел
ходатайство ФСИН о замене условного срока наказания Алексею Навальному на реальный по делу "Ив Роше". В итоге подсудимый был приговорён к 3,5 годам тюремного заключения в колонии общего режима "за нарушение обязанностей, связанных с исполнением условного наказания". Приговор породил еще один массовый протест. Мемом зимних акций стал
"туалетный ёршик Путина"
из расследования
о дворце под Геленджиком
.
3
10
марта
Владимир Путин мог отпраздновать
год с того момента
, как космический депутат Валентина Терешкова предложила "обнулить" президентские, то есть его, Путина, сроки. Сам закон об обнулении он
подписал
5 апреля 2021 года. А с лета началась работа по кандидатам на президентских выборах 2024 года. В качестве базового обсуждается
сценарий выдвижения Владимира Путина
. "Иных вариантов [на данный момент] нет", – говорят в Кремле. Путин пока свою кандидатуру не подтвердил, но заявил, что само наличие у него такого права "стабилизирует внутриполитическую ситуацию".
4
В
апреле
Чехия
объявила в розыск
двух россиян, которые находились в стране с 11 по 16 октября 2014 года. Они въехали в Чехию по паспортам на имя Руслана Боширова и Александра Петрова и, судя по опубликованным фотографиям, являются теми же офицерами секретной части ГРУ 29155 Анатолием Чепигой и Александром Мишкиным, которых Великобритания считает виновными в попытке отравления Сергея и Юлии Скрипаль "Новичком" в 2018 году. Причина – взрыв на складе боеприпасов в селе Врбетице в 2014 году, в причастности к которому обвиняется всемирно известная пара. Чешские власти объявили о высылке из страны сразу 18 сотрудников российского посольства, которых они идентифицировали как сотрудников российских спецслужб. С этого момента Чехия стала недружественной страной, а Росатом
потерял возможность
достроить чешскую АЭС.
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Навальный, "ёршик Путина", Нобелевская и "Мемориал". 2021 – #Елкин год
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