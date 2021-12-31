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Навальный, "ёршик Путина", Нобелевская и "Мемориал". 2021 – #Елкин год

События 2021 года глазами карикатуриста
&quot;Я прилетел сюда. И могу сказать, что я абсолютно счастлив&quot;, &ndash;​ заявил Алексей Навальный 17 января, вернувшись после лечения из Германии в Россию.&nbsp;535 тысяч человек следили на сайте FlightRadar за тем, как самолет, в котором летел политик, разворачивают из Внукова в Шереметьево.&nbsp;А через два дня после ареста Навального в аэропорту вышло одно из самых громких расследований признанного теперь в России экстремистским Фонда борьбы с коррупцией &ndash; о &quot;Дворце Путина&quot;. Заключение Навального под стражу и последующие судебные процессы вызвали массовые протесты в России. В общей сложности на акциях в его защиту&nbsp;было задержано более 1600 человек.&nbsp; &nbsp;
1 "Я прилетел сюда. И могу сказать, что я абсолютно счастлив", –​ заявил Алексей Навальный 17 января, вернувшись после лечения из Германии в Россию. 535 тысяч человек следили на сайте FlightRadar за тем, как самолет, в котором летел политик, разворачивают из Внукова в Шереметьево. А через два дня после ареста Навального в аэропорту вышло одно из самых громких расследований признанного теперь в России экстремистским Фонда борьбы с коррупцией – о "Дворце Путина". Заключение Навального под стражу и последующие судебные процессы вызвали массовые протесты в России. В общей сложности на акциях в его защиту было задержано более 1600 человек.   
2 февраля суд в Москве рассмотрел ходатайство ФСИН о замене условного срока наказания Алексею Навальному на реальный по делу &quot;Ив Роше&quot;. В итоге подсудимый был приговорён к 3,5 годам тюремного заключения в колонии общего режима &quot;за нарушение обязанностей, связанных с исполнением условного наказания&quot;. Приговор породил еще один массовый протест. Мемом зимних акций стал &quot;туалетный ёршик Путина&quot; из расследования о дворце под Геленджиком.&nbsp;
2 2 февраля суд в Москве рассмотрел ходатайство ФСИН о замене условного срока наказания Алексею Навальному на реальный по делу "Ив Роше". В итоге подсудимый был приговорён к 3,5 годам тюремного заключения в колонии общего режима "за нарушение обязанностей, связанных с исполнением условного наказания". Приговор породил еще один массовый протест. Мемом зимних акций стал "туалетный ёршик Путина" из расследования о дворце под Геленджиком
10 марта Владимир Путин мог отпраздновать год с того момента, как космический депутат Валентина Терешкова предложила &quot;обнулить&quot; президентские, то есть его, Путина, сроки. Сам закон об обнулении он подписал 5 апреля 2021 года. А с лета началась работа по кандидатам на президентских выборах 2024 года. В качестве базового обсуждается сценарий выдвижения Владимира Путина. &quot;Иных вариантов [на данный момент] нет&quot;, &ndash; говорят в Кремле. Путин пока свою кандидатуру не подтвердил, но заявил, что само наличие у него такого права &quot;стабилизирует внутриполитическую ситуацию&quot;.
3 10 марта Владимир Путин мог отпраздновать год с того момента, как космический депутат Валентина Терешкова предложила "обнулить" президентские, то есть его, Путина, сроки. Сам закон об обнулении он подписал 5 апреля 2021 года. А с лета началась работа по кандидатам на президентских выборах 2024 года. В качестве базового обсуждается сценарий выдвижения Владимира Путина. "Иных вариантов [на данный момент] нет", – говорят в Кремле. Путин пока свою кандидатуру не подтвердил, но заявил, что само наличие у него такого права "стабилизирует внутриполитическую ситуацию".
В апреле Чехия объявила в розыск&nbsp;двух россиян, которые находились в стране с 11 по 16 октября 2014 года. Они въехали в Чехию по паспортам на имя Руслана Боширова и Александра Петрова и, судя по опубликованным фотографиям, являются теми же офицерами секретной части ГРУ 29155 Анатолием Чепигой и Александром Мишкиным, которых Великобритания считает виновными в попытке отравления Сергея и Юлии Скрипаль &quot;Новичком&quot; в 2018 году. Причина &ndash; взрыв на складе боеприпасов в селе Врбетице в 2014 году, в причастности к которому обвиняется всемирно известная пара. Чешские власти объявили о высылке из страны сразу 18 сотрудников российского посольства, которых они идентифицировали как сотрудников российских спецслужб. С этого момента Чехия стала недружественной страной, а Росатом потерял возможность достроить чешскую АЭС.
4 В апреле Чехия объявила в розыск двух россиян, которые находились в стране с 11 по 16 октября 2014 года. Они въехали в Чехию по паспортам на имя Руслана Боширова и Александра Петрова и, судя по опубликованным фотографиям, являются теми же офицерами секретной части ГРУ 29155 Анатолием Чепигой и Александром Мишкиным, которых Великобритания считает виновными в попытке отравления Сергея и Юлии Скрипаль "Новичком" в 2018 году. Причина – взрыв на складе боеприпасов в селе Врбетице в 2014 году, в причастности к которому обвиняется всемирно известная пара. Чешские власти объявили о высылке из страны сразу 18 сотрудников российского посольства, которых они идентифицировали как сотрудников российских спецслужб. С этого момента Чехия стала недружественной страной, а Росатом потерял возможность достроить чешскую АЭС.

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