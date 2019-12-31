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#Елкин год. События 2019-го, которые лучше всего подходят для карикатур

С Новым годом вас поздравляет Сергей Елкин.
Назначение в декабре 2018 года нового главы Росстата немедленно дало результаты уже в январе 2019 года. Росстат отменил снижение российской экономики в 2016 году, в 6 раз занизил число уехавших из РФ, а потом даже&nbsp;оценил рост ВВП в 2018 году в 2,3%. Правда, эксперты в этом сомневаются.
1 Назначение в декабре 2018 года нового главы Росстата немедленно дало результаты уже в январе 2019 года. Росстат отменил снижение российской экономики в 2016 году, в 6 раз занизил число уехавших из РФ, а потом даже оценил рост ВВП в 2018 году в 2,3%. Правда, эксперты в этом сомневаются.
20 февраля президент Путин выступил перед Федеральным собранием. Картинок ядерного удара по потенциальному противнику на этот раз представлено не было, однако слушатели &nbsp;смогли узнать&nbsp;о&nbsp;гиперзвуковой ракете &quot;Циркон&quot; со&nbsp;скоростью полёта 9 махов, об успешных испытаниях крылатой ракеты неограниченной дальности &quot;Буревестник&quot;, о подводном беспилотном аппарате &quot;Посейдон&quot; и о других необходимых каждому россиянину предметах. Российское ТВ немедленно&nbsp;обозначило и потенциальные цели в США, а петербургский хор исполнил песню об атомной бомбардировке Соединенных Штатов.&nbsp;
2 20 февраля президент Путин выступил перед Федеральным собранием. Картинок ядерного удара по потенциальному противнику на этот раз представлено не было, однако слушатели  смогли узнать о гиперзвуковой ракете "Циркон" со скоростью полёта 9 махов, об успешных испытаниях крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник", о подводном беспилотном аппарате "Посейдон" и о других необходимых каждому россиянину предметах. Российское ТВ немедленно обозначило и потенциальные цели в США, а петербургский хор исполнил песню об атомной бомбардировке Соединенных Штатов. 
2 марта со стартовой площадки Космического центра Кеннеди во Флориде запущена ракета Falcon 9, несущая на борту космический аппарат Dragon Crew, &ndash; и то и другое производства компании SpaceX Илона Маска. Менее 10 дней потребовалось ведомству Дмитрия Рогозина, чтобы тоже выступить с сенсацией.&nbsp;Роскосмос подтвердил, что ведомство контактировало с Владимиром Леоновым, называющим себя изобретателем &quot;квантового двигателя&quot;, и готово за государственный счет экспериментально проверить достоверность его изобретения. Добавим, что &quot;квантовый двигатель&quot; противоречит базовым законам физики, а инициатива получила название &quot;Гравицапа Рогозина&quot;.&nbsp;
3 2 марта со стартовой площадки Космического центра Кеннеди во Флориде запущена ракета Falcon 9, несущая на борту космический аппарат Dragon Crew, – и то и другое производства компании SpaceX Илона Маска. Менее 10 дней потребовалось ведомству Дмитрия Рогозина, чтобы тоже выступить с сенсацией. Роскосмос подтвердил, что ведомство контактировало с Владимиром Леоновым, называющим себя изобретателем "квантового двигателя", и готово за государственный счет экспериментально проверить достоверность его изобретения. Добавим, что "квантовый двигатель" противоречит базовым законам физики, а инициатива получила название "Гравицапа Рогозина"
24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ жителями &quot;ДНР&quot; и &quot;ЛНР&quot;.&nbsp;Этот шаг многие восприняли как реакцию на окончание президентских выборов в соседней стране &ndash; вместо поздравлений победителю, которых так и не было, и даже как курс на новую войну. А к концу года Радио Свобода выяснило, что даже жители Крыма все еще массово ездят на материковую часть Украины для оформления биометрических загранпаспортов. Аннексия аннексией, а свободно путешествовать по странам Европейского союза всем хочется.
4 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ жителями "ДНР" и "ЛНР". Этот шаг многие восприняли как реакцию на окончание президентских выборов в соседней стране – вместо поздравлений победителю, которых так и не было, и даже как курс на новую войну. А к концу года Радио Свобода выяснило, что даже жители Крыма все еще массово ездят на материковую часть Украины для оформления биометрических загранпаспортов. Аннексия аннексией, а свободно путешествовать по странам Европейского союза всем хочется.

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