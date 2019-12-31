Ссылки для упрощенного доступа
Вернуться к основному содержанию
Вернутся к главной навигации
Вернутся к поиску
toggle search input
toggle main navigation
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии
Север.Реалии
Фактограф
Искать
Искать
текст для поиска...
Радио
Видео
Россия
Мир
Мнения
Культура
Наука
Цитаты Свободы
Признаки жизни
Спецпроекты
Путин и Россия. 20 лет
"Свобода" на кинофестивалях
Украина. 5 лет спустя
Свобода и Мемориал
Миры Горенштейна
Далее
Сибирь.Реалии
Север.Реалии
Фактограф
Радио Свобода TV 1
Радио Свобода TV 1
Последние видеотрансляции
Дальше в видеоэфире
18:00 - 19:00
Археология. «Надо меньше пить!». Как меняются алкогольные привычки россиян?
19:01 - 20:00
Лицом к событию. Путинский "год великого перелома"?
Радио Свобода Спутник
Радио Свобода Спутник
Последние видеотрансляции
Видеоновости
Дальше в видеоэфире
13:00 - 13:05
Видеоновости
14:00 - 14:05
Видеоновости
15:00 - 15:05
Видеоновости
Видео Свобода
Репортажное видео
Все видеопрограммы / радиопрограммы
Ток-шоу
Всё видео
Расписание видеопрограмм
Радио Свобода
Слушать прямой эфир
23:05 - 00:00
Live
Время Свободы. Итоги года
Далее
00:00 - 00:05
Новости
00:05 - 01:00
Лицом к событию. "Никаких зеркальных санкций по США быть не может". И другие предсказания на 2020
01:00 - 01:05
События минувшего дня
Аудио
Слушать / скачать последние программы
Все радиопрограммы / видеопрограммы
Подписаться на подкасты
Расписание передач
Как слушать
Искать
Искать
Предыдущий
Следующий
Новость часа
Предыдущий
Следующий
Сейчас в эфире
Время Свободы. Итоги года
Фотогалереи
#Елкин год. События 2019-го, которые лучше всего подходят для карикатур
1 часа(-ов) назад
С Новым годом вас поздравляет Сергей Елкин.
1
Назначение в декабре 2018 года нового главы Росстата немедленно дало результаты уже
в январе
2019 года. Росстат
отменил снижение
российской экономики в 2016 году, в
6 раз занизил
число уехавших из РФ, а потом даже
оценил рост ВВП
в 2018 году в 2,3%. Правда, эксперты в этом сомневаются.
2
20 февраля
президент Путин
выступил перед Федеральным собранием
.
Картинок ядерного удара
по потенциальному противнику на этот раз представлено не было, однако слушатели
смогли узнать
о гиперзвуковой ракете "Циркон" со скоростью полёта 9 махов, об успешных испытаниях крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник", о подводном беспилотном аппарате "Посейдон" и о других необходимых каждому россиянину предметах. Российское ТВ немедленно
обозначило
и потенциальные цели в США, а петербургский хор
исполнил песню
об атомной бомбардировке Соединенных Штатов.
3
2 марта
со стартовой площадки Космического центра Кеннеди во Флориде
запущена ракета
Falcon 9, несущая на борту космический аппарат Dragon Crew, – и то и другое производства компании SpaceX Илона Маска. Менее 10 дней потребовалось ведомству Дмитрия Рогозина, чтобы тоже выступить с сенсацией. Роскосмос подтвердил, что ведомство контактировало с Владимиром Леоновым, называющим себя изобретателем "квантового двигателя", и готово за государственный счет экспериментально проверить достоверность его изобретения. Добавим, что "квантовый двигатель" противоречит базовым законам физики, а инициатива получила название
"Гравицапа Рогозина"
.
4
24 апреля
Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ жителями "ДНР" и "ЛНР". Этот шаг многие восприняли как реакцию на окончание президентских выборов в соседней стране – вместо поздравлений победителю, которых так и не было, и даже как
курс на новую войну
. А к концу года Радио Свобода выяснило, что даже жители Крыма все еще
массово ездят
на материковую часть Украины для оформления биометрических загранпаспортов. Аннексия аннексией, а свободно путешествовать по странам Европейского союза всем хочется.
Загрузить еще
#Елкин год. События 2019-го, которые лучше всего подходят для карикатур
Рекомендованое
Подписывайтесь на Яндекс Дзен
Смотрите также
История
1919-й в фотографиях. Как жили и о чем мечтали 100 лет назад
Выбор Свободы
Президент из подворотни и другие истории. Радио Свобода в 2019 году
Общество
Репрессии и протест. Кто и как помогает российским политзаключенным
Иди и смотри
Алена Левина: "На моей выставке можно закрыться от проблем"
Крым
"Поумирали очень многие". 5 лет без заместительной терапии в Крыму
Нестоличная Россия
"Ты бежишь, и тебя бьют". Убийства заключенных в брянской колонии
Общество
Будущее наступит в пятницу. Сторонники Греты Тунберг в России
Мир
Механизм революции в Румынии. Диктатора подвели подхалимы
Наверх
XS
SM
MD
LG