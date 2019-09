Межзвёздный Борисов и все, все, все. Другие миры N месяцев спустя

Это последний выпуск Новостей других миров, если не навсегда, то на неопределенное время, и он будет не совсем традиционным. Вместо того чтобы рассказывать о странных новостях последней недели, мы посмотрим, что произошло с героями предыдущих выпусков за прошедшие месяцы.

1. В самом первом выпуске в ноябре 2017 года мы писали о загадочном межзвездном объекте ʻОумуамуа, пролетающем через Солнечную систему. А год спустя – о том, что по мнению некоторых астрономов он может быть солнечным парусом, сброшенным инопланетным звездолетом.

ʻОумуамуа была первым залетевшим в Солнечную систему межзвёздным объектом за всю истории человеческих наблюдений, но 30 августа астроном-любитель Геннадий Борисов обнаружил второй, который назвали в его честь, – C/2019 Q4 Borisov. C/2019 Q4 больше, чем ʻОумуамуа, и движется быстрее, но если ʻОумуамуа заметили, когда он уже удалялся от Солнца, то Borisov к нему только приближается. Поэтому некоторые учёные предлагают запустить к нему космический аппарат, чтобы изучить его с близкого расстояния. Большинство астрономов считают объект межзвездной кометой, однако, по мнению главного астронома Института SETI Сета Шостака, нельзя исключать и того, что это инопланетный звездолет.

2. Американский кондитер Джек Филипс, по религиозным соображениям отказавшийся печь на заказ свадебный торт для гей-пары и приговорённый из-за этого к штрафу, о чём мы писали в третьем выпуске, выиграл иск в Верховном суде США и никакого штрафа платить не будет.

Однако ЛГБТ-сообщество и власти штата Колорадо, где живет Филипс, не пожелали мириться с тем, что Филипс, по их мнению, занимается дискриминацией по гендерному признаку. В августе 2018 года адвокат и трансгендер Отемн Скардина подала на Филипса жалобу властям Колорадо за то, что тот отказался печь специальный торт, посвящённый её смене пола, и те опять решили, что Филипс должен заплатить Скардине компенсацию. В ответ Филипс подал против властей штата встречный иск, требуя от них отвязаться от него раз и навсегда со своими антидискриминационными законами (в американской юридической терминологии это называется permanent injunction). В марте 2019-го власти штата и Филипс договорились о взаимном снятии исков, после чего Скардина обвинила власти штата в том, что они не хотят в должной мере защищать её права, и подала против Филипса собственный гражданский иск.

Между тем дело Филипса уже влияет на американскую судебную практику. В июне 2019 года Верховный суд США отменил обвинительный приговор против кондитера, отказавшегося печь свадебный торт для гей-пары в Орегоне. Две недели назад с требованием отменить приговор в Верховный суд США обратились владельцы цветочного магазина в штате Вашингтон, которые были осуждены за то, что отказались составлять для гей-пары свадебный букет. А 5 дней назад Верховный суд Аризоны оправдал христиан-каллиграфов, отказавшихся писать для однополой пары приглашения на свадьбу.



3. Сколько раз мы писали о космических проектах Илона Маска – даже не сосчитать.

И вот очередная новость: на этой неделе Маск впервые опубликовал фотографии прототипа космического корабля, который он собирается запускать к Марсу. Кстати, если вы хотите поучаствовать в проектах Маска, сделать это стало проще – в США запустили специальный сайт Space Talents по поиску работы на переднем крае космонавтики. Там есть уже почти 3000 предложений рабочих мест, в том числе и от масковской SpaceX, её ближайшего конкурента Blue Origin и ещё почти полутора сотен частных космических компаний.

4. В шестом выпуске мы писали о том, что в США одобрено к продаже лекарство Keytruda, которое лечит рак не отдельных, а любых органов, на основе изменений в ДНК раковых клеток. Тогда лекарство было одобрено для лечения меланомы.

С тех пор Keytruda была одобрена для лечения ещё 9 видов рака в США и 6 – в ЕС, и новые добавляются чуть ли не каждый месяц. Особенно эффективным лекарство оказалось при лечении рака лёгких, где оно повышает выживаемость пациентов на 5-летнем отрезке времени почти впятеро.

5. Одним из материалов восьмого выпуска стал рассказ о том, как американский фермер Клайвен Банди выиграл противостояние с американским правительством после того, как правительство объявило земли, где он и несколько поколений его предков пасли скот, заповедником для черепах и отозвало у Банди право на выпас. Банди с семьёй и их единомышленники вышли защищать свои права с оружием в руках. Правительство обвинило Банди в организации вооруженного бунта, но в январе 2018 года американский суд полностью его оправдал.

С тех пор было оправдано и большинство его сторонников, а остальные были приговорены к срокам, равным тому, что они уже отсидели в предварительном заключении, и отпущены на свободу. Единственным человеком, получившим большой срок, стал Тодд Энгел, которого присудили к 14 годам заключения за то, что он угрожал федеральным агентам заряженным оружием. В середине сентября суд начал слушать его апелляцию на приговор. В октябре 2018 года сын Клайвена Райан Банди подал гражданский иск против высших американских чиновников – генпрокурора, директора ФБР и директора Бюро землепользования. В начале сентября 2019 года ФБР отозвало разрешение на покупку оружия у другого сына Клайвена, Эммона Банди, несмотря на то что он, как и отец, был полностью оправдан судом. После того как информация об этом попала в прессу и разгорелся скандал, разрешение Эммону вернули. А в июле 2019 года о противостоянии Банди и федерального правительства вышла целая книга Shadowlands: Fear and Freedom at the Oregon Standoff, которая заняла 8-е место в списке бестселлеров газеты Los Angeles Times.

6. В том же восьмом выпуске мы писали о том, что в Германии приняли закон о контроле интернета (Netzwerkdurchsetzungsgesetz, сокращенно NetzDG), по которому, среди прочего, соцсети обязаны без решения суда в течение 24 часов блокировать разжигающие ненависть посты под угрозой штрафов до 50 миллионов долларов – и одним из первых удаленных по этому закону постов оказался твит автора этого закона, министра юстиции Германии Хьюго Мааса.

С тех пор многие журналисты, блогеры и активисты по защите гражданских прав, включая "Репортёров без границ", призывали пересмотреть закон как драконовский и ограничивающий свободу слова. К сожалению, правительство Германии не прислушалось к этим призывам. Наоборот, в июне 2019 года в 13 федеральных землях Германии прошла волна полицейских рейдов против людей, которые писали "разжигающие ненависть" посты в социальных сетях или публиковали там "запрещённые символы", в июле немецкие власти оштрафовали Facebook на 2 миллиона евро за то, что он недостаточно активно борется с незаконными постами, а в начале сентября стало известно, что закон собираются ужесточить ещё больше.

7. В девятом выпуске мы писали о пакистанце Хамзе бил Валайяте, который попросил в Англии политического убежища из-за того, что он является атеистом и гуманистом (таких людей в Пакистане регулярно убивают), но получил отказ, потому что на собеседовании в полиции не смог назвать имена двух древнегреческих гуманистических философов.

В марте 2018 года более 150 британских философов и более 12000 обычных граждан подписали петицию к правительству с требованием предоставить Хамзе убежище, и в мае 2019-го правительство пересмотрело своё решение и пакистанский гуманист получил право проживания в Великобритании.

Семья армянских беженцев, которую голландские священники три месяца прятали в церкви от пытавшихся её депортировать полицейских (мы писали об этом в 54-м выпуске), тоже в конце концов получила политическое убежище.

8. В выпуске 23 рассказывалось о проекте по очистке Мирового океана от пластика с помощью огромных плавающих трубообразных мусоросборников, достигающих 1,5 километра в длину.

В 2018 году проект пришлось остановить – мусоросборники во время движения теряли уже собранный мусор. С тех пор в их конструкцию были внесены изменения, и в июле-августе 2019-го прошли новые испытания. В их ходе выяснилось, что проблема потери мусора решена, но возникла новая – мусоросборникам удавалось собирать не весь пластиковый мусор, часть его проплывала над ними. Сейчас в конструкцию вносят новые изменения, причём прямо в океане, не буксируя мусоросборники к берегу, и планируют начать очередные испытания уже в самые ближайшие дни.

9. Недавно в СМИ появилась новость о взрыве в новосибирской лаборатории, где хранились вирусы оспы.

Хотим вас успокоить: как мы писали в 24-м выпуске, в 2018 году США разработали эффективное лекарство против оспы и уже произвели его огромные запасы.

10. В 26-м выпуске была новость о том, что немецкие ученые собираются вырастить из найденного ДНК мини-мозги неандертальцев, чтобы лучше понять, чем неандертальцы отличались от наших предков – кроманьонцев.

Мини-мозги успешно вырастили. Немецкие ученые нашли в их структуре некоторое сходство с мозгами людей-аутистов и на этом основании предполагают, что, хотя наши предки не обладали ни физическим, ни интеллектуальным превосходством перед неандертальцами, они победили в эволюционной борьбе, поскольку имели лучшие способности к коммуникации и сотрудничеству друг с другом и могли создавать большие сообщества.

11. В выпуске 30 мы рассказывали о том, что студенты азиатского происхождения подали в суд на Гарвард, утверждая, что университет подвергает их расовой дискриминации и что азиатам в разы сложнее туда поступить, чем белым и черным. В 48-м выпуске мы возвращались к этой теме: тогда руководство Гарварда признало в суде, что азиатам для поступления требуется значительно более высокий проходной балл, чем остальным студентам, но признать этот факт расовой дискриминацией отказалось.

Суд продолжается, и в его ходе недавно выяснились интересные подробности. Оказалось, что 43% (!) белых студентов попадают в Гарвард по так называемой квоте ALDC (athletes, legacies, those on the dean’s interest list, and children of faculty and staff: спортсмены, дети [известных] выпускников, "список декана" и дети сотрудников) – то есть, как говорят в России, по блату. Учитывая то, что черные студенты получают преимущество при поступлении в результате так называемой политики обратной дискриминации (affirmative action), не удивительно, что для азиатов в Гарварде просто не остаётся мест.

12. В выпуске 36 мы писали о голландце Михеле Йонкере, который подал в суд на Нидерландские железные дороги в агентство по защите личных данных, утверждая, что необходимость указывать имя и фамилию при покупке международного железнодорожного билета нарушают его право на прайваси.

Суд закончился две недели назад. Йонкер его проиграл и будет подавать апелляцию.

13. В выпуске 38 упоминалось об аресте словацкой женщины, в течение 16 лет 7 дней в неделю с 6 утра до 10 вечера травившей соседей одним и тем же отрывком из оперы "Травиата" на полной громкости.

Через три месяца женщину перевезли из тюрьмы в психиатрическую лечебницу – выяснилось, что у неё тяжелое психическое заболевание.

14. В августе 2018 года на пост губернатора Вермонта от Демократической партии США выдвинулся 14-летний школьник. Об этом мы писали в выпуске 39, как и о том, что он проиграл праймериз 62-летней Кристин Холквист, при рождении получившей имя Дэвид Холквист, – она стала первым в истории США трансгендером, баллотирующимся на пост губернатора от крупной политической партии.

Первым губернатором-трансгендером Холквист так и не стала, проиграв в ноябре того же года выборы кандидату от республиканцев Филу Скотту. Холквист набрала 39,7%, Скотт – 54,4%.

15. Одной из тем 41-го выпуска стало то, что сельсовет новозеландской деревни Оумаи собирался запретить ее жителям держать кошечек, так как они якобы угрожают дикой природе.

К счастью, после волны возмущения местных жителей и людей доброй воли со всего мира сельсовет отказался от этих ужасных планов.

16. В 54-м выпуске мы рассказывали, что власти Эдинбурга решили запретить популярное в городе "тихое диско", во время которого толпы меломанов танцуют на улицах в наушниках, на которые транслируется одна и та же мелодия.

В результате власти города передумали и объявили, что не будут запрещать акции, которые стали одним из главных туристических магнитов города и составляют существенную часть программы знаменитого Эдинбургского фестиваля. Отдельные местные жители очень недовольны и настаивают на том, что это безобразие необходимо пресечь.

17. В выпуске 55 шла речь о 69-летнем голландце Эмиле Рательбанде, который хотел изменить себе возраст и требовал, чтобы суд признал его 41-летним, но суд ему отказал.



Проиграв процесс, голландец, которому на тот момент исполнилось уже 70, решил, "чтобы отвлечься от грустных мыслей и начать жизнь сначала", завести восьмого ребёнка. Вынашивает этого ребёнка суррогатная мать, а воспитывать его Рательбанд собирается самостоятельно.

18. В 58-м выпуске мы рассказали о двух братьях-немцах, соорудивших вертолёт из обычной домашней ванны.

С тех пор братья-изобретатели создали ещё несколько машин – в том числе футуристическое транспортное средство из кресла-качалки и инвалидную коляску-внедорожник.

19. В том же выпуске мы рассказывали о французском подростке Адриене Локателли, который сделал себе инъекцию Библии и Корана, закодировав их в виде последовательностей ДНК.

Теперь подросток занялся более серьезными вещами – он написал научную статью, где предлагает новый способ лечения СПИДа с помощью технологии генного редактирования CRISPR.

20. В выпуске 61 мы писали о том, что последнему, как считали учёные, сохранившемуся на планете самцу лягушки вида Telmatobius yuracare по имени Ромео неожиданно удалось найти пару.



С тех пор самку, которую назвали, разумеется, Джульеттой, познакомили с Ромео, и они активно занимаются сексуальными играми, и, хотя головастики у них пока что не появились, учёные полны надежды.

21. В выпуске 64 мы рассказывали о том, что голландский суд санкционировал анализ ДНК покойного доктора Яна Карбаата, который занимался искусственным оплодотворением женщин и, по подозрениям, оплодотворял их вместо донорской спермы своей собственной.

В результате анализа подозрения подтвердились. На данный момент установлены уже 56 детей, появившихся на свет от его спермы, – и это ещё, вероятно, не всё. Кроме этого, после скандала с Карбаатом стало известно о ещё более чем 20 докторах, занимавшихся тем же самым в США, Канаде, Англии, Южной Африке и Германии – правда, в несколько меньшем масштабе.

22. В выпуске 68 мы писали о китайцах, которые перед взлетом бросают в турбины пассажирских самолетов монетки "на счастье".

Вчера стало известно об аресте одной из подобных "умниц". Ею оказалась 23-летняя девушка с высшим образованием, готовящаяся к поступлению в медицинскую аспирантуру. Монетку, по её собственным словам, она бросила для того, чтобы летящая вместе с ней её маленькая племянница не обделалась в полёте. Девушка отделалась штрафом в 200 юаней (28 американских долларов).

23. В выпуске 69 мы рассказывали, как в Китае клонировали лучшую в стране полицейскую собаку.

За прошедшие с тех пор полгода щенок вырос и поступил на полицейскую службу.

24. В марте этого года французские активисты сорвали театральную премьеру трагедии древнегреческого драматурга Эсхила "Просительницы" в театре университета Сорбонны, сочтя её расистской. Режиссёр тогда пообещал, что постановка обязательно состоится – об этом мы писали в выпуске 70.



Постановка действительно состоялась уже через два месяца. Зрителей пускали в театр по личным приглашениям и паспортам, спектакль шел под полицейской охраной.

25. И последнее – главной темой 85-го выпуска стало то, что сотни тысяч американцев в поисках истины собираются штурмовать секретную военную базу "Зона 51" в Неваде, где, по слухам, хранятся захваченные летающие тарелки и содержатся пленные инопланетяне.

Штурм был намечен на 20 сентября, то есть на эту пятницу. К тому времени на странице события в фейсбуке зарегистрировалось 2 миллиона человек. Полиция и армия активно готовились к массовым беспорядкам. Но к назначенному часу, как это обычно бывает с событиями, организуемыми в фейсбуке, у ворот базы собралось всего около 3000 человек, так что штурм не состоялся. Тем не менее полиция арестовала двух человек – одного американца за бесчинства в состоянии алкогольного опьянения и одного канадца за эксгибиционизм. А загадка Зоны 51 так и остаётся неразгаданной.