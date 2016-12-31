Люди и пароходы Рунета

День за днём "Цитаты Свободы" следят за самыми важными и ожесточёнными сетевыми дискуссиями.

В канун Нового года мы представляем вам рейтинг тех, кто чаще всего становился главными героями наших подборок!

1. Владимир Путин

Вряд ли кому-то нужны подтверждения "путиноцентричности" российской политической жизни, но вот, на всякий случай, ещё одно.

Президент России дал инфоповоды для добрых тридцати обзоров (и, наверное, ещё в нескольких десятках поучаствовал хотя бы на вторых ролях).

В 2016 году блогеры обсуждали его предложение европейским евреям переезжать в Россию, возможную причастность Путина к убийству Литвиненко, критику Ленина, многомиллиардное состояние президента, его личную жизнь, извинения Пескова за своего шефа, попытку сесть в кресло византийских императоров, примирение с Эрдоганом и затею создания российской нации.

Не забудем и такие дежурные, но неизбежные поводы как прямая линия с народом, день рождения, послание Федеральному собранию и ежегодная пресс-конференция.

2. Рамзан Кадыров

Вслед за самим Путиным идёт его верный "пехотинец" (не меньше двух десятков обзоров!)

Кадыров заставлял самых разных людей перед ним извиняться, устраивал в Грозном митинги против "пятой колонны", рисовал Михаила Касьянова в прицеле снайперской винтовки, запустил всемирный флешмоб о своей кошке, призывал убивать наркоманов, проводил для своих детей бои без правил и поссорился на этой почве с народным любимцем Фёдором Емельяненко.

3. Алексей Навальный.

Единственный представитель оппозиции в нашей десятке, Навальный в этом году отметился тем, что составлял списки для люстрации, пытался подать в суд на Путина, получил от Дмитрия Киселёва позывной "агент Фридом", разваливал им же созданную Демкоалицию, был бит ряжеными казаками и публично заявил о своих президенских амбициях.

Учтём, что без разысканий Навального и его команды в наш рейтинг не попали бы герои, которых вы ещё найдёте под номером семь!

4. Надежда Савченко

2016 год начинался для Надежды в российской тюрьме, а заканчивает она его, будучи известным, спорным и неоднозначным украинским политиком.

В феврале в сети обсуждали её переписку с журналистом Ильёй Азаром, в марте - письмо европейских интеллектуалов от Светланы Алексиевич до Агнешки Холланд в её поддержку и вынесенный ей приговор, в мае - освобождение и возвращение в Киев, а уже в июне - неожиданно гибкую позицию по переговорам с донбасскими сепаратистами.

5. Александр Бастрыкин

Глава Следственного комитета ставил заслон информационной войне, но больше всего запомнился своей тягой к прекрасному: пил чай с Борисом Гребенщиковым и вступил в Союз писателей.

Правда, в комитете шли чистки и аресты, а потом даже был уволен знаменитый пресс-секретарь Маркин.

Однако сам Бастрыкин в своём кресле усидел, а СКР обрёл себе небесного покровителя - архангела Михаила.

6. Патриарх Кирилл

Духовный лидер православных россиян тоже не сидел без дела: поддержал в одной из проповедей войну в "соседней" Сирии, совершил долгожданную встречу с папой Франциском, осуждал ересь человекопоклонства и даже проповедовал пингвинам в Антарктиде!

7. Игорь Сечин и Игорь Шувалов

Не обделённые властью тёзки как правило попадали в обзоры "Цитат Свободы" из-за коррупционных обвинений. У вице-премьера находили огромную квартиру и личный самолёт для перевозки собак, у президента "Роснефти" - яхту "Княгиня Ольга".

Игорь Иванович Сечин, кроме того, охотно и успешно судился с журналистами, например, с "Новой газетой" или РБК.

8. Дональд Трамп

Видимо, в отсутствие интересных выборов в России, Рунет пристально следил за президентской кампанией в США.

Дональд Трамп впервые попал в наш обзор, когда проиграл первые праймериз у республиканцев.

Потом, уже фаворитом партийной гонки, он заявил, что готов сбивать российские самолёты, но, став кандидатом, получил обвинения в "пророссийских" взглядах.

За эти взгляды, настоящие или мнимые, избранный президент заслужил большую любовь российских патриотов и пока её не растратил.

9. Владимир Мединский

Люди вообще редко становятся героями "Цитат Свободы" благодаря добрым и мудрым поступкам, но министр культуры - один из самых скандальных персонажей нашего рейтинга.

Уголовное дело против заместителя министра, публичные претензии к его диссертации, препирательства с Константином Райкиным и обещание адского пекла всем, кто не верит в 28 панфиловцев - вот тот багаж, по которому Мединский запомнился в 2016 году.

10. Наталья Поклонская

Бывший прокурор аннексированного Россией Крыма, а теперь депутат Госдумы от "Единой России", наоборот, часто и успешно веселила публику.

9 мая она вышла на шествие "Бессмертного полка" с иконой Николая Второго. Уже став депутатом, обвинила молодёжь в том, что та, "подстраивается под западную культуру" и ест "хот-доги с кетчупами". Потом выступила против фильма Алексея Учителя "Матильда" и, продолжая учить всех патриотизму, перепутала Суворова с Грибоедовым.

Смерть года: Ислам Каримов

"Цитаты Свободы" часто составляли сетевые некрологи известным людям, от Дэвида Боуи до Анджея Вайды. Но лишь покойный президент Узбекистана смог заслужить три обзора в свою честь (вот, вот и вот) только тем, что умер (для сравнения, Фиделю Кастро мы посвятили два текста).

Человек и пароход года: "Адмирал Кузнецов"

Специальную премию получает авианесущий крейсер, напоминающий о военной мощи России на всех морских широтах!

В октябре авианосец напугал всех столбом чёрного дыма из трубы, а в декабре в сети обсуждали падение с палубы уже второго самолёта (к счастью, без человеческих жертв).

Судя по всему, "Кузя", как его ласково и насмешливо называют в Рунете, будет сетевым любимцем и впредь.

Ну а кто из наших героев также останется властителем дум, вы обязательно прочтёте в новых "Цитатах Свободы" в 2017 году!